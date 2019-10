19.10.2019 h 11:07 commenti

Due automobilisti rinviati a giudizio per la morte della piccola Linda

Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lucca ha mandato a giudizio due uomini di 38 e 49 anni accusati di omicidio stradale. La bambina, pratese di 8 anni, morì nell'incidente sulla bretella Viareggio-Lucca in cui rimase coinvolta l'auto condotta dalla madre

Due rinvii a giudizio per la morte di Linda Pastacaldi, la bambina pratese di otto anni, figlia del giornalista e campione di pesca Maurizio, morta in un incidente stradale avvenuto il 15 luglio 2017 sulla bretella Viareggio-Lucca. Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lucca ha rinviato a giudizio i due automobilisti, un trentottenne di Buggiano e un quarantanovenne di Torino, coinvolti nell'incidente. Lo scrive oggi, sabato 19 ottobre, La Nazione.

La bambina era in macchina con la mamma e stava tornando a Prato per poi andare al concerto di Tiziano Ferro. La tragedia nei pressi di Massarosa. Linda morì praticamente sul colpo. La madre si trovò davanti un'auto ferma, quella del quarantanovenne che aveva avuto un piccolo incidente, e nel tentativo di spostarsi sulla corsia di sorpasso entrò in collisione con il furgoncino condotto dal trentottenne. I due imputati devono rispondere di omicidio stradale. La mamma della vittima si è costituita parte civile. Il processo si aprirà il prossimo 22 gennaio.







