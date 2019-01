27.01.2019 h 12:30 commenti

Due auto si scontrano allo svincolo di Prato Ovest: quattro persone ferite tra le lamiere

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Ferite tre donne e un uomo, tutti soccorsi in codice giallo dalle ambulanze del 118

E' di quattro feriti, tutti soccorsi in codice giallo, il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 26 gennaio, allo svincolo per il casello di Prato Ovest dell'A11. Due auto si sono scontrate alle 18, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Montecatini, intervenuta per i rilievi. Intanto le quattro persone ferite venivano portate al pronto soccorso del Santo Stefano: si tratta di una ragazza di 19 anni, di due donne di 42 e 68 anni, e di un uomo di 74. Per fortuna nessuno di loro sembra essere in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Edizioni locali collegate: Prato

