18.07.2022 h 11:02 commenti

Due auto in fiamme nella notte a Maliseti, danneggiato un terzo mezzo

La chiamata ai numeri di emergenza è scattata poco dopo le 2 di stanotte. Sul posto anche la polizia. Cause in corso di accertamento

Sono due le auto parcheggiate andate a fuoco questa notte, 18 luglio, in via Umberto Ridolfi a Maliseti. Una terza è rimasta danneggiata dalle fiamme. L'allarme al 115 è scattato poco le due. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e un'autobotte di supporto dalla sede centrale di via Paronese. Dopo aver domato le fiamme, i mezzi e la zona sono stati messi in sicurezza. Sul posto era presente anche personale della polizia. Le cause sono in corso di accertamento e non si segnalano persone coinvolte. E' probabile che il rogo sia partito da un mezzo e si sia propagato poi a quelli vicini.