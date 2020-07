01.07.2020 h 15:41 commenti

Due arresti nel giro di una settimana: ieri preso mentre cercava di rubare una bici elettrica

In manette un 47enne: i poliziotti lo hanno visto mentre portava in spalla il mezzo con la ruota ancora chiusa dal lucchetto. Si è giustificato dicendo che era abbandonata ma poi è arrivato il proprietario

Ha collezionato due arresti nel giro di una settimana, entrambi per furto. Protagonista della piccola impresa un 47enne italiano, pregiudicato per reati di varia natura. Verso le 18 di ieri, 30 giugno, l'uomo è stato visto dai poliziotti di una Volante mentre si allontanava dal Parco Prato portando a spalle una bicicletta elettrica, che aveva la ruota posteriore bloccata da un lucchetto. Quando gli agenti gli hanno chiesto spiegazioni, l'uomo ha risposto di aver preso la bici perché era stata abbandonata. Cosa poco credibile considerato sia lo stato di manutenzione del mezzo sia il suo valore commerciale, pari a circa 600 euro. Mentre i poliziotti erano ancora con il 47enne si è fatto avanti un uomo di 85 anni che ha rivendicato la proprietà della bici elettrica, usando anche una chiave in suo possesso per aprire il lucchetto. A quel punto la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre ai polsi del 47enne sono scattate le manette per la seconda volta in una settimana. Il magistrato ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

Edizioni locali collegate: Prato

