Due arresti, altrettante espulsioni e più di cento persone identificate: il Ferragosto della polizia

Servizio di controllo straordinario del territorio con l'ausilio di sette equipaggi inviati da Firenze. In carcere uno spacciatore e un ventenne che ha minacciato gli agenti con un coccio di vetro col quale poi si è ferito al collo

Nascondeva in casa 370 grammi di marijuana e spacciava nonostante sapesse di essere tenuto sotto controllo perché già finito in carcere per lo stesso motivo un anno fa. L'uomo, nigeriano di 30 anni, è finito di nuovo dietro le sbarre la mattina del 14 agosto. Gli agenti della questura lo hanno visto nei giardini di piazza della Stazione in compagnia di diversi giovani, sia connazionali che italiani, e lo hanno fermato. La perquisizione personale non ha dato esito, ma quella a casa sì. La droga è stata trovata in involucri di plastica e in parte sotto forma di foglie essiccate. Trovati anche 530 euro che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'arresto del nigeriano è avvenuto nell'ambito di un servizio di presidio del territorio a cui hanno preso parte anche sette equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Firenze. Complessivamente sono state identificate più di cento persone, in maggioranza straniere. Il lavoro della polizia è proseguito anche a Ferragosto con altre decine di persone identificate. Un marocchino di 20 anni è stato arrestato in via Garibaldi per violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Sottoposto all'obbligo di dimora e al divieto di allontanarsi da casa nelle ore notturne, è stato trovato per strada e fermato. Pur di sfuggire agli agenti non ha esitato ad agitargli contro un coccio di vetro con il quale poi si è ferito al collo. Bloccato, è stato fatto medicare dai sanitari del 118 e poi è stato perquisito e trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Da segnalare, infine, l'accompagnamento di due stranieri irregolari, una cinese e un marocchino, al Centro di permanenza e rimpatrio per l'espulsione dall'Italia.



