Due anziane di Montemurlo sono le ultime vittime del Covid in provincia

Il bollettino dell'Asl segnala 41 nuovi contagi, compresi una decina di cittadini cinesi. In tutta la Toscana sono invece 551 scoperti dall'analisi di oltre 17.500 tamponi molecolari e antigenici

Dopo tre giorni in cui non si sono registrate vittime del Covid a Prato, oggi 3 febbraio sono due i decessi nella provincia con il totale da inizio pandemia che sale così a 289. Le ultime due vittime sono due donne di Montemurlo: una di 90 anni, deceduta a La Melagrana dove era stata trasferita dalla rsa di Cicignano, l'altra una 95enne morta in casa.

Crescono anche i contagiati a Prato, che sono 41 in più per un totale di 11.495. Tra questi anche una decina di cittadini cinesi, come ormai sta avvenendo da qualche giorno. Contagi forse favoriti dai festeggiamenti nelle famiglie in vista del Capodanno cinese.

I dati sono riportati nel consueto bollettino della Regione. In Toscana si registrano in tutto 551 positivi nelle ultime 24 ore (532 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia sono 135.779 i casi di positività al Coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 10.508 tamponi molecolari e 7.078 tamponi antigenici rapidi, con il 3,1% che è risultato positivo. Sono invece 8.574 i soggetti testati, di cui il 6,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 9.345, +1,6% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono 772 (6 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%), 109 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Al Santo Stefano sono ricoverate 31 persone in reparto e 9 in terapia intensiva. Altri 42 pazienti sono a La Melagrana e 21 all'ex Creaf.

Oggi si registrano in Toscana 21 nuovi decessi: 10 uomini e 11 donne con un'età media di 80,9 anni.



