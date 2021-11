22.11.2021 h 18:55 commenti

Drogato e ubriaco spacca i finestrini di almeno dodici auto

Il raid vandalico la notte tra sabato e domenica in via del Castagno. La polizia ha rintracciato l'autore del gesto vandalico che si era anche ferito ad una mano

Sotto effetto di alcol e stupefacenti ha mandato in frantumi i finestrini e i lunotti di almeno una dozzina di auto in via del Castagno, ferendosi anche ad una mano durante la sua "impresa". Si tratta di un maghrebino, rintracciato ieri mattina, domenica 21 novembre, dagli agenti delle Volanti, che poco prima avevano scoperto il raid vandalico. Addosso allo straniero è stato trovato anche un martelletto frangivetro, utilizzato per spaccare i finestrini, e anche una roncola. Per questo motivo è stato denunciato sia per i danneggiamenti sia per il possesso di oggetti atti ad offendere. Come evidenziato anche dalle immagini delle telecamere, la rottura dei cristalli era fine a se stessa, visto che l'uomo non ha nemmeno provato a rubare al loro interno.

Edizioni locali collegate: Prato

