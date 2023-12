05.12.2023 h 10:34 commenti

Droga, tre spacciatori finiscono nella rete dei carabinieri in meno di 24 ore

Un arresto e due denunce a piede libero avvenuti il 2 dicembre in città e in Val di Bisenzio. Hashish e cocaina la droga spacciata

Sono tre gli spacciatori finiti nella rete dei carabinieri in altrettante operazioni messe a segno nel giro di 24 ore lo scorso 2 dicembre dalla Compagnia di Prato insieme ai militari della Cio del 6° Battaglione Toscana. Dei tre solo uno è stato arrestato mentre gli altri due sono stati denunciati a piede libero.

Le manette sono scattate in una sala slot in piazza del Mercato Nuovo per un marocchino di 38 anni, domiciliato a Vernio. Insospettiti dall'atteggiamento sospetto, i carabinieri hanno controllato l'uomo, trovato in possesso di 12 involucri, contenenti hashish, del peso complessivo di 36 grammi, occultati nella manica del giubbotto insieme a 40 euro, in banconote di piccolo taglio. Il controllo è stato esteso all’abitazione, dove, in un incavo, ricavato tra la persiana e la finestra della camera da letto, sono stati trovati due panetti della stessa sostanza per un totale di 80 grammi, nonché un bilancino di precisione.

Gli altri due spacciatori sono stati scoperti in viale Vittorio Veneto a Prato e in via del Bisenzio a Vernio. Nel primo caso si tratta di un 46enne nigeriano, irregolare e con precedenti. E' stato sorpreso a cedere un involucro in cellophane, contenente cocaina, del peso di 0,60 grammi ad una donna di 53 anni, abitante a Prato, segnalata alla Prefettura. Nel secondo caso il denunciato è un diciannovenne, gravato da precedenti, disoccupato, notato in ora serale, all’esterno di un pub, che alla vista dei carabinieri ha tentato di eludere il controllo allontanandosi. E' stato quindi fermato e trovato in possesso di 10 grammi circa di hashish e di 20 grammi di marijuana, confezionata in dosi e occultata nell’abbigliamento indossato. Il giovane aveva a disposizione la somma di 500 euro in banconote di piccolo taglio.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus