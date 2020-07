14.07.2020 h 13:49 commenti

Droga trasportata in tutta Italia con le auto fornite da un meccanico di Prato

La Squadra Mobile di Firenze ha smantellato una banda italo-albanese che aveva basi in città e a Modena

Cocaina, hashish e marijuana trasportate in tutta Italia con corrieri della droga che viaggiavano su auto messe a disposizione da un meccanico di Prato. E' quanto scoperto dagli agenti della Squadra Mobile di Firenze che nei giorni scorsi hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 30enne albanese ed eseguito decreti di perquisizione a carico di altri cinque presunti componenti del gruppo criminale, età tra i 29 e i 46 anni, tra cui quattro albanesi e un italiano. Di questi, un 44enne è stato arrestato perché trovato con 13,5 chilogrammi di marijuana in auto, e un 46enne è finito in manette per essere rientrato illegalmente in Italia. Per tutti l'accusa è quella di aver dato vita a un associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, con base a Prato e a Modena.

Secondo quanto spiegato dalla polizia le indagini, coordinate dal pm fiorentino Giulio Monferini, hanno permesso di accertare come il titolare di un'officina di Prato, di origine albanese, mettesse a disposizione numerose auto per le consegne di stupefacente. Sempre in base a quanto emerso, l'8 giugno scorso, a Modena, i malviventi avrebbero consegnato una partita di 20 chilogrammi di marijuana a un gruppo di pusher senegalesi, che invece di pagarli si sarebbero allontanati con la droga minacciandoli con una pistola. Tra il 3 e il 7 luglio inoltre il gruppo criminale avrebbe effettuato due viaggi da Modena a Torino trasportando 30 chili di marijuana.