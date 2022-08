09.08.2022 h 12:36 commenti

Droga servita ai clienti sui vassoi: chiuso locale e arrestato il gestore

Blitz dei poliziotti delle Volanti in un esercizio commerciale nella zona di via Galcianese. Sequestrata ketamina, marijuana e metanfetamina

Agli avventori, oltre a bevande e snack, veniva offerta anche sostanza stupefacente, distribuita sui vassoi del locale. E' quanto scoperto nel pomeriggio di sabato scorso 6 agosto dai poliziotti delle Volanti che hanno arrestato il gestore di un locale di intrattenimento in via dei Palli, nella zona di via Galcianese. Locale che è stato poi chiuso dal questore per 15 giorni in base a quanto previsto dall'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In manette è finito un cinese di 40 anni, in regola con il permesso di soggiorno e gestore del locale. L'accusa per lui è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, quando ha visto arrivare i poliziotti, ha cercato d nascondere in un recipiente una sostanza, risultata poi essere ketamina. Dalla perquisizione dei privè del locale, dove si trovavano avventori tutti di nazionalità cinese, sono saltate fuori altre quantità di ketamina, marijuana e metanfetamine. E tracce di droga erano anche sui vassoi distribuii alla clientela.

Lo stesso locale era già stato controllato in passato dalla polizia e anche in quel caso era stato accertato il consumo di stupefacenti.