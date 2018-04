03.04.2018 h 10:50 commenti

Droga pronta da spacciare nascosta in auto e a casa, trentenne finisce in carcere

I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato trovato con undici grammi di ketamina e soldi. L'uomo è stato fermato nella serata di ieri in via Pistoiese

Bustine di ketamina nascoste in macchina e a casa. Un cinese di 30 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno sequestrato complessivamente undici grammi di stupefacente. L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio, è finito in manette nella serata di ieri, lunedì 2 aprile. I militari lo hanno fermato in via Pistoiese mentre si trovava a bordo della sua auto in compagnia di un connazionale. Perquisito, è stato trovato in possesso di due bustine di ketamina. A casa è stata poi trovata altra droga, nascosta nel comodino della camera da letto. Sequestrati anche 550 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per confezionare le dosi. Il cinese è stato rinchiuso nel carcere di Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

