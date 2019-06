07.06.2019 h 14:37 commenti

Droga nel circolo dei vip, gli arrestati compaiono davanti al giudice

Lunedì prossimo, invece, toccherà agli indagati dell'inchiesta sulla sparatoria di un anno fa alle Cascine di Tavola presentarsi in tribunale per l'interrogatorio di garanzia

Domani, sabato 8 giugno, tocca ai tre cinesi arrestati per aver messo a disposizione di facoltosi clienti il locale notturno dove comprare e consumare droga accompagnata da champagne, superalcolici e giovani donne (leggi ), e lunedì 10 ai tre cinesi arrestati con l'accusa di aver preso parte, la scorsa estate, alla guerra tra bande con pistole, coltelli e bastoni alle Cascine di Tavola ( leggi ). Il tribunale di Prato ha fissato gli interrogatori di garanzia per gli indagati delle due ultime inchieste della procura sulla comunità cinese.Intanto all'appello mancano ancora sette dei dieci colpiti dalle ordinanze di custodia cautelare chieste e ottenute dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Gianpaolo Mocetti dopo quasi un anno di indagini dei carabinieri sul feroce regolamento di conti tra gruppi rivali per il controllo della prostituzione. Quattro i cinesi che furono accoltellati il pomeriggio del 4 luglio di un anno fa in mezzo ai frequentatori del parco – tra loro tanti bambini – atterriti dai diversi colpi esplosi con due diverse pistole calibro 9x21. “Armi – ha spiegato il procuratore Giuseppe Nicolosi – in dotazione alle forze dell'ordine e non disponibili sul libero mercato”. Un particolare che fa pensare a bande rivali organizzate e strutturate anche con armi reperibili solo sul mercato clandestino. I tre arrestati – due uomini e una donna – compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari lunedì per rispondere di rissa aggravata dall'uso delle armi e lesioni. Intanto continuano le ricerche degli indagati sfuggiti all'arresto e persiste nell'ambiente investigativo il malumore per l'annuncio dato nella mattina di ieri, giovedì 6, dal ministro dell'Interno Salvini ad operazione ancora in corso.I tre indagati dell'inchiesta sullo smercio e sul consumo di droga in quello che risultava essere a tutti gli effetti un circolo culturale, in via Caduti sul lavoro nel Macrolotto 1, saranno sentiti dal giudice domani. Sono accusati a vario titolo di detenzione di droga e agevolazione dell'uso di stupefacenti per aver messo a disposizione i locali del circolo trasformato in un night club con tanto di privé affittati, come hanno accertato le indagini della polizia coordinate dai sostituti Lorenzo Gestri e Carolina Dini, a 500 euro a sera a facoltosi clienti in grado di spendere altrettanto, e anche di più, per lo sballo.