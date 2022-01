20.01.2022 h 16:26 commenti

Droga nei vassoi per i clienti, scatta la chiusura di un locale per venti giorni

E' quanto scoperto dalle Volanti in un bar karaoke gestito da cinesi dove gli agenti erano entrati per verificare il rispetto della normativa anti Covid

Un locale gestito da cinesi in via dei Confini all'estrema periferia est di Prato, è stato chiuso in base all'articolo 100 del Tulps. All'interno, infatti, sono stati trovati oltre 80 grammi di droga dai poliziotti delle volanti, entrati per controllare il rispetto del possesso dei green pass degli avventori presenti all'interno. Il controllo è scattato due notti fa.

Il locale è sulla carta un'associazione culturale ma di fatto è un bar karaoke con salette comunicanti, molto frequentato dalla comunità cinese.

Alla vista degli agenti, il gestore, un 45enne senza permesso di soggiorno, ha cercato di occultare qualcosa in un cassetto e ha iniziato a urlare frasi in cinese verso i clienti che quindi hanno iniziato a fuggire. Sul posto però, sono sopraggiunte altre quattro volanti e due equipaggi del reparto Prevenzione Crimine che hanno bloccato tutti. Il locale è stato quindi perquisito. La droga era disposta in vassoi già suddivisa in strisce. Nei bagni e dietro i divanetti sono state trovate numerose pasticche di ketamina e metanfetamina gettata dai clienti all'arrivo della polizia.

Il gestore è stato denunciato per l'attività illecita svolta nel locale. Locale che dovrà restare chiuso 20 giorni. Il provvedimento è stato notificato ieri, 19 gennaio, dalla polizia amministrativa alla presidente dell'associazione, una cinese di 50 anni. Tra l'altro un anno fa e precisamente nel febbraio del 2021, il locale era già stato sanzionato per la presenza all'interno di 58 persone impegnate a bere e mangiare nonostante il divieto imposto dalle normative Covid.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus