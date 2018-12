19.12.2018 h 13:25 commenti

Droga negli slip, insospettabile fermato dalla polizia: sequestrati 20 grammi di cocaina

Un incensurato di 43 anni, da tempo seguito dagli agenti perché ritenuto responsabile di un giro di spaccio in via Valentini, è stato fermato e trovato con una parte della droga e soldi in contanti. Altro stupefacente è stato trovato nascosto nel sottoscala del condominio nel quale abita

Quasi 15 grammi di cocaina chiusa in un involucro nascosto negli slip e altri 6 nascosti nel sottoscala del condominio nel quale abita. Un albanese di 43 anni, residente a Prato, incensurato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dagli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile che lo hanno fermato nel pomeriggio di ieri, martedì 18 dicembre, mentre si trovava alla guida della sua auto in via Livi. Da tempo la polizia teneva d'occhio gli spostamenti del quarantatreenne ritenendolo responsabile di un'attività di spaccio nella zona di via Valentini. Identificato e perquisito, è stato trovato in possesso di poco più di 14 grammi di cocaina nascosti negli indumenti intimi e di 220 euro. Il controllo è stato esteso al domicilio dell'albanese: nel sottoscala del palazzo in cui abita, è stato trovato un altro involucro con circa 6 grammi di cocaina.

E' il secondo spacciatore a finire nei guai nel giro di pochi giorni. La polizia, giovedì 13 dicembre, ha notificato un ordine di custodia cautelare in carcere ad un nigeriano di 27 anni già detenuto alla Dogaia per altra causa. L'uomo fu arrestato lo scorso 24 agosto durante un blitz lungo la pista ciclabile nella zona di via Fra' Bartolomeo dove fu sorpreso a spacciare eroina. Le successive indagini hanno evidenziato un consistente quadro indiziario a carico del ventisettenne convincendo il giudice per le indagini preliminari a emettere il provvedimento restrittivo.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus