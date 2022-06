03.06.2022 h 08:35 commenti

Droga nascosta nelle cornici portafoto: in manette un 46enne che spacciava nelle sale Vlt

I carabinieri hanno recuperato e sequestrato 400 grammi di shaboo per un valore di circa 36mila euro. Il pusher era stato pedinato mentre si spostava a bordo di taxi abusivi

Aveva nascosto lo stupefacente all'interno delle cornici di tre portafotografie, sperando così di farla franca. Ma i carabinieri del Nucleo investigativo di Prato hanno scoperto il nascondiglio e arrestato un pusher di nazionalità cinese.

L'operazione è scattata verso le 13 di ieri, 2 giugno, quando i militari hanno bussato alla porta di un appartamento di via Pistoiese, dimora di un 46enne irregolare in Italia. I carabinieri sono andati a colpo sicuro, visto che avevano già raccolto prove dell'attività dell'uomo, pedinato a lungo nei giorni precedenti mentre si spostava con taxi abusivi, sempre diversi, per raggiungere le varie sale Vlt, dove cedeva lo shaboo ai connazionali che giocano per ore davanti alle slot.

I militari hanno quindi perquisito a fondo la casa del cinese fino a trovare 400 grammi di shaboo occultata nelle cornici dei portafoto. Sequestrata anche una bilancina elettronica. Il valore dello stupefacente è stimato in circa 36mila euro.

Il pusher è ora in carcere in attesa di comparire davanti al giudice.