Droga nascosta nell'alloggio dove è ospite, arrestato 56enne

Le manette sono scattate lunedì sera a San Giusto da parte dei carabinieri di Iolo che lo seguivano da tempo

Nascondeva tre etti di marijuana e di hashish nell'alloggio dove era ospitato da qualche settimana, accanto a un circolo ricreativo a San Giusto, l'uomo arrestato la sera del 13 marzo dai carabinieri di Iolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, 56 anni, originario del Sud Italia, pregiudicato e senza fissa dimora, è comparso stamani davanti al Tribunale di Prato che ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa del processo.

I militari della stazione di Iolo sono arrivati a lui dopo una serie di appostamenti e di attività informativa. Lunedì sera i carabinieri sono entrati in azione bloccandolo all'interno del circolo in questione. La perquisizione personale, che ha evidenziato la presenza di qualche dose e di 120 euro, ha aperto la strada ad ulteriori accertamenti nella stanza dove è ospitato il 56enne. Qui sono stati trovati il resto della droga, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Sono scattati quindi le manette ai polsi dell'uomo e il sequestro di tutto il materiale.



