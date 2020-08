22.08.2020 h 12:29 commenti

Droga nascosta nei vasi dei fiori sul balcone, due giovani arrestate dai carabinieri

I militari del Nucleo investigativo hanno trovato e sequestrato oltre un etto tra ketamina e marijuana. Una delle due donne era già stata arrestata lo scorso novembre con il suo convivente sempre per detenzione e spaccio di stupefacenti

Due donne cinesi, entrambe venticinquenni, sono stati arrestate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati 100 grammi di ketamina e 6 di marijuana. Il blitz è scattato la notte di sabato 22 agosto. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento delle due giovani, in un palazzo nei pressi del centro storico. La droga, divisa in numerose e piccole confezioni, è stata trovata nascosta in una camera da letto e nei vasi di fiori sul balcone. Da qualche giorno i carabinieri tenevano sotto controllo il palazzo dopo aver notato un continuo andirivieni di giovani, tutti cinesi, che ha fatto ipotizzare un'attività di spaccio di stupefacenti. Il sospetto ha subito trovato conferme. Una delle arrestate era finita in manette a novembre dello scorso anno insieme al convivente sempre per detenzione e spaccio di ketamina, shaboo e marijuana. Le due donne saranno processate per direttissima.















