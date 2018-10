05.10.2018 h 14:26 commenti

Droga in un circolo culturale a Maliseti, sequestrato il locale e denunciata la presidente

Il blitz degli agenti della Mobile e delle Volanti ieri sera 4 ottobre in un locale gestito da cinesi. Al termine dell'operazione è stato arrestato un 30enne per spaccio, identificate 75 persone e accompagnate in questura 12 donne prive di permesso di soggiorno

Un circolo privato gestito da un imprenditore cinese è stato sequestrato dalla polizia che, al termine di un controllo nella notte di giovedì 4 ottobre, ha trovato 21,43 grammi di marijuana e 49,29 grammi di anfetamina.Il blitz è scattato attorno alle 22.30. Quando gli agenti della Mobile e delle Volanti sono entrati nel locale che si trova in via Saccenti a Maliseti, un trentenne di nazionalità cinese è scappato al piano superiore, nella fuga ha lanciato un involucro contenente ketamina e anfetamina nelle sale del privè. L’uomo, con precedenti per droga, è stato arrestato e sottoposto oggi alla processo per direttissima. L'avvocato Alessandro Fantappiè che lo difende, ha chiesto e ottenuto il rinvio del processo al 18 febbraio prossimo. Nel frattempo l'uomo sarà sottoposto solo all'obbligo di firma.Dodici donne cinesi, trovate nei priveè e risultate irregolari, sono state accompagnate in questura e messe a disposizione dell'ufficio immigrazione. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato altri due cittadini cinesi che stavano assumendo droghe, per loro è scattata la segnalazione come assuntori alla Prefettura.In totale sono state identificate 75 persone nelle sei sale privè del circolo allestite per il karaoke.Per la presidente del circolo, una cinese di trentasette anni, al momento irreperibile, è scattata la denuncia per agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo.