Droga in tasca, scatta il ritiro della patente e il fermo amministrativo della minicar per un diciassettenne

Il minorenne era con un gruppo di amici in via del Palco. Alla vista degli agenti della volante ha tentato di aggredire un poliziotto e di fuggire

Aveva mezzo grammo di hashish in tasca il minorenne fermato ieri sera, 8 settembre, in via del Palco dalla polizia per aver tentato prima di aggredire un agente e poi di darsi alla fuga. Il giovane, 17 anni, era in compagnia di altre tre ragazzi residenti in zona e incensurati tra cui un altro minorenne. Il gruppetto era nei pressi di un bar chiuso.

La volante è intervenuta per una segnalazione di individui sospetti, ma non appena i giovani hanno visto le divise il diciassettenne ha avuto la violenta reazione. Il possesso di droga ha fatto scattare il ritiro della patente e della minicar con cui il giovane ha raggiunto via del Palco. Il ragazzo è stato riaffidato alla madre fatta giungere in questura.

