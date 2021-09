Un 21enne di Montemurlo è stato arrestato perché trovato in possesso di 60 grammi di hashish nascosti in un involucro in cellophane con la scritta "Uefa Champions League" e "Cannabis Strain edition" conservato in un marsupio all'interno del garage di casa. E' qui che lunedì scorso, 13 settembre, i carabinieri della locale Tenenza hanno trovato il giovane in compagnia di un amico. Si tratta della stessa persona che a luglio è stata denunciata per ricettazione perché in possesso dei prodotti alimentari rubati dalla sede dell'associazione Stremao a Montemurlo.I carabinieri si sono presentati a casa del 21enne per verificare il rispetto del divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6, misura cautelare a cui è sottoposto per un altro procedimento penale legato a fatti che avrebbe commesso a Lucca.Il forte odore di droga proveniente dal garage e in particolare dal marsupio, ha insospettito i militari che quindi hanno proceduto al controllo. Dalla perquisizione è emersa anche la presenza di un bilancino di precisione.