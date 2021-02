27.02.2021 h 11:56 commenti

Droga, i carabinieri arrestano due spacciatori e sequestrano 25 grammi di droga sintetica

Nei guai un 32enne cinese che è stato trovato in possesso di sei dosi di ketamina e metanfetamina e un 32enne di origine marocchina, pregiudicato e senza fissa dimora. L'operazione è stata condotta dagli uomini del Nucleo Investigativo e della tenenza di Montemurlo

Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Prato e della Tenenza di Montemurlo. Si tratta di un 33enne cinese a cui sono stati sequestrati 25 grammi di ketamina e metanfetamina e un 32enne di origine marocchina, pregiudicato e senza fissa dimora.

Il primo arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo in via

Galilei, ieri 26 febbraio, a seguito della perquisizione personale, della macchina e dell’abitazione del 32enne, che ha permesso di trovare sei dosi di droga sintetica.

Il secondo arresto è invece avvenuto stanotte, 27 febbraio, ad opera dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo, dopo un lungo appostamento fra via Mendacione e via Pistoiese, che ha documentato la cessione di quattro dosi di droga a clienti italiani, tutti identificati e segnalati alla Prefettura.









