25.03.2020 h 11:52 commenti

Droga e soldi, arrestato a San Giusto giovane spacciatore

Il pusher è stato bloccato dai carabinieri della Stazione di Iolo. Sequestrate diverse dosi di cocaina e 200 euro, frutto dell'attività illegale

Dosi di cocaina e 200 euro in contanti. E' quanto i carabinieri della Stazione di Iolo hanno sequestrato ad un ventunenne marocchino fermato ieri, martedì 24 marzo, a San Giusto. Il giovane, quando si è accorto della presenza dei militari, impegnati nel controllo del territorio per la verifica verificare del rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del coronavirus, ha tentato di scappare a piedi ma è stato inseguito e bloccato. La perquisizione personale ha consentito il ritrovamento di droga e soldi, mentre quella all'interno della baracca nella quale vive ha portato al rinvenimento di tutto il materiale necessario a confezionare le dosi. Sono scattati arresto e denuncia: l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la denuncia per non aver rispettato le restrizioni imposte dal Governo per limitare il contagio da coronavirus.















Edizioni locali collegate: Prato

