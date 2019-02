31.01.2019 h 10:35 commenti

Droga e refurtiva nel deposito, arresti domiciliari per l'uomo finito in manette dopo il blitz dei carabinieri

I carabinieri di Montemurlo hanno sequestrato una quantità enorme di refurtiva, tra cui seicento casse di vino pregiato, e sei chili di marijuana. Al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice ha disposto i domiciliari

Arresti domiciliari per il cinese arrestato domenica 27 gennaio per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione. L'uomo è finito in manette dopo il blitz dei carabinieri in un deposito a Montemurlo all'interno del quale è stata ritrovata e sequestrata un'enorme quantità di refurtiva e sei chili di marijuana. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari. Intanto continuano le indagini per risalire ai proprietari della refurtiva che comprende, oltre a tessuti, tv, pc, giochi elettronici, telefonini, abbigliamento e accessori di marca, anche seicento casse di vino pregiato.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

