La polizia ha chiuso per ben 30 giorni il circolo ricreativo gestito da cinesi in via Saccenti a Maliseti dove ieri il responsabile del locale è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ( LEGGI) La serrata è stata imposta dal questore in base all'articolo 100 del Tulps con sospensione dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande ai soci. La questura specifica che la misura è stata adottata con "finalità cautelare e non sanzionatoria". Oltre all'arresto del gestore, è stata riscontrata l'abituale presenza di soggetti, per lo più cinesi, con precedenti di polizia per droga, spesso protagonisti di comportamenti sopra i limiti ritenuti un pericolo per l'incolumità degli avventori del locale e dei residenti della zona. L'inizio del Capodanno cinese ha indotto gli uffici della questura ad accelerare il procedimento amministrativo di chiusura dato che i festeggiamenti dureranno un mese e che - spiega la questura - "sono stati invocati come "scusante" per il consumo di droga da un avventore sanzionato per il relativo consumo".