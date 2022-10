08.10.2022 h 13:42 commenti

Droga e clandestini, il questore chiude nuovamente un locale in via Traversa Pistoiese

Solo due mesi fa la sospensione di 15 giorni. Ora sarà di 40. Il controllo è scattato ieri sera da parte della polizia

A due mesi di distanza dal precedente provvedimento, il questore di Prato torna a chiudere il locale a conduzione cinese tra via dei Palli e via Traversa Pistoiese. Stavolta per 40 giorni a decorrere da oggi, 7 ottobre. All'interno infatti, sono stati trovati droga e clandestini.

Il controllo della polizia è scattato ieri sera. Sono stati scoperti e sequestrati diversi quantitativi di ketamina, ecstasy e Mdma, ma anche denaro contante per circa 8.500 euro, ritenuto verosimile provento dell’attività di spaccio. Due dipendenti cinesi del locale sono stati denunciati per il reato di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti mentre una trentenne cinese, è stata denunciata per il reato di uso di atto falso ed altri quattordici connazionali clandestini dovranno rispondere di ingresso e soggiorno illegale nello Stato Italiano. Al titolare, un cinquantenne cinese, sono state contestate anche sanzioni amministrative per inadempienza della sorvegliabilità e per assenza dei prezzi di somministrazione.

Di fronte a questo quadro, anche alla luce del precedente provvedimento di sospensione per 15 giorni preso agli inizi di agosto per motivazioni simili, il questore Giuseppe Cannizzaro ha deciso di usare il pugno duro quasi triplicando il periodo di chiusura forzata in base all’art. 100 del Tulps.



