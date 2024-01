20.01.2024 h 13:41 commenti

Droga e attrezzi da scasso nell'autorimessa occupata abusivamente, scatta il blitz della polizia

Undici stranieri identificati nei garage di un condominio in via Respighi. Uno, stamani, è stato accompagnato al centro di Gorizia per il rimpatrio

Avevano droga, oggetti da scasso e anche qualche provento di furto gli undici stranieri trovati e identificati dalle Volanti della questura pratese in alcuni garage in disuso nel seminterrato di un condominio in via Respighi, che occupano abusivamente.

Il gruppo è risultato composto da cinesi, marocchini e nigeriani, tutti con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, tutti denunciati per il reato di invasione di terreni od edifici, e per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Uno di loro è stato accompagnato al centro di permanenza rimpatri di Gorizia per essere poi espulso dall'Italia.

L'operazione è scattata ieri, 19 gennaio. Alla vista dei poliziotti, alcuni di loro hanno cercato di occultare qualcosa, e pertanto sono stati perquisiti. Nello zaino di un nigeriano sono state trovate undici bottigliette di metadone, intestate ad un cittadino italiano, e trecento euro. L’uomo, che annovera svariati precedenti penali e di polizia per droga, è risultato avere a proprio carico la misura cautelare del divieto di dimora dal comune di Prato oltre ad un divieto di ritorno emesso dal Questore di Prato.

E' stato quindi denunciato in stato di libertà per i reati di invasione di terreni od edifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Dalla perquisizione di un marocchino, gravato da precedenti contro il patrimonio e per droga e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è emersa una modica quantità di eroina, un computer portatile, probabile provento di furto, e due piedi di porco in ferro lunghi circa ottanta centimetri che sono stati sequestrati. L'uomo è stato denunciato per invasione di terreni o edifici e per possesso di arnesi e grimaldelli atti allo scasso. Il possesso della droga gli è valso invece la segnalazione amministrativa.

Tutte le persone identificate, in quanto prive di documenti, sono state portate in questura. Sette di loro sono stati colpiti da provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui uno immediatamente eseguito con l’accompagnamento al centro di permanenza rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Go), fatto in mattinata.

Nell'autorimessa di via Respighi sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la verifica delle norme sulla sicurezza antincendio.





