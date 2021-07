16.07.2021 h 13:21 commenti

Droga dall'Olanda nascosta in un tubo da caldaia, i carabinieri: "Spacciata tra gli operai cinesi per aumentare la produttività"

Arrestato cinquantenne incensurato che periodicamente andava a Padova per ordinare la ketamina. Sequestrati oltre due chili di stupefacente per un valore di circa 130mila euro e tutto l'occorrente per confezionare le dosi

La droga veniva ordinata a Padova e poi recapitata a casa dall'Olanda. L'ultimo ordine – due chili di ketamina, valore 130mila euro – è arrivato nascosto dentro un tubo da caldaia. Il nascondiglio non è passato inosservato ai carabinieri che ieri, giovedì 15 luglio, hanno arrestato un cinese di 50 anni residente a Prato, incensurato, operaio tessile con un regolare permesso di soggiorno. I militari del reparto operativo, che già tenevano sotto controllo l'operaio che nei giorni liberi si spostava a Padova presso un centro ingrosso cinese da cui però tornava sempre a mani vuote, sono entrati in azione in serata. Il cinquantenne è stato fermato in via Pistoiese mentre rientrava a casa, dopo essere stato seguito al ritorno dal ritiro di un pacco presso un corriere all'Osmannoro. Quando i carabinieri si sono trovati davanti al contenuto del pacco, hanno subito notato che quel tubo non era adatto all'impianto di riscaldamento presente nell'abitazione e hanno deciso di smontarlo; all'interno, infilate tra due cilindri di metallo, c'erano quattro buste piene di ketamina.La droga, secondo l'ipotesi del tenente colonnello Riccardo Marchi che guida il Reparto operativo, sarebbe stata destinata agli operai delle aziende cinesi: “In piccole dosi – ha spiegato Marchi – la ketamina aiuta a non sentire la stanchezza, a superare il senso di spossatezza e, quindi, a sopportare i turni di lavoro massacranti”. Le indagini puntano ad accertare se effettivamente la droga venga distribuita, e addirittura regalata, nelle fabbriche cinesi per aiutare i lavoratori a sostenere la fatica e, in questo modo, aumentare la produttività.Nell'abitazione dell'arrestato, sono stati trovati altri 60 grammi di ketamina, 8 pasticche di ecstasy, una bilancina di precisione e bustine di plastica per il confezionamento delle dosi. Oggi è in programma l'udienza per la convalida dell'arresto. Il fascicolo è assegnato al sostituto Lorenzo Boscagli.I carabinieri, dall'inizio dell'anno a oggi, hanno sequestrato quasi dieci chili e mezzo di ketamina.