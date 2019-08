28.08.2019 h 14:15 commenti

Droga, arrestato in flagranza di reato un pusher incensurato

Blitz della Squadra mobile nella zona di via Marco Roncioni, arrestato un ventisettenne, denunciato per ingresso illegale in Itala un diciannovenne e segnalato in prefettura il cliente italiano

Spacciava droga nella zona di via Marco Roncioni ma grazie alla segnalazione dei residenti è stato prontamente arrestato. Si tratta un 27enne marocchino incensurato.

Il blitz della Squadra mobile sezione Antidroga è scattato ieri, 27 agosto, e ha portato anche alla denuncia per ingresso illegale in Italia di un diciannovenne marocchino e alla segnalazione in Prefettura, come assuntore di droghe, di un italiano di 37 anni.

Gli agenti, appostati in via Lucca verso le 17, hanno notato l’arrivo di una macchina a cui si è accostato un magrebino che cedeva all’automobilista un involucro. La vettura è ripartita poco dopo ed è stata seguita dai poliziotti che l’hanno fermata in via Zarini. Il conducente, un italiano di 37 anni , è stato trovato con una dose di 0,80 grammi di cocaina che ha ammesso di aver acquistato poco prima da un nordafricano. L’attività dell’Antidroga si è quindi spostata in un locale della zona dove il pusher è stato arrestato in flagranza di reato. In tasca aveva 190 euro ritenuti frutto dell’attività di spaccio. E' stato sottoposto a controllo anche un diciannovenne magrebino, senza fissa dimora e clandestino che quindi è stato denunciato per ingresso illegale in Italia e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus