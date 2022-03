30.03.2022 h 13:03 commenti

Droga a disposizione dei clienti, il questore chiude il bar per venti giorni

Il provvedimento emesso in seguito all'ultimo controllo nel locale che ha portato al sequestro di 7 grammi di stupefacenti. In passato il bar era finito al centro delle cronache per lo stesso motivo. Tra i clienti, anche due sprovvisti di green pass

Resterà chiuso venti giorni il bar karaoke a gestione cinese in via Caduti sul Lavoro. Lo ha deciso il questore dopo l'ultimo controllo che ha portato al sequestro di sette grammi di droga e alla contestazione di diverse violazioni amministrative. Il provvedimento è stato emesso oggi, mercoledì 30 marzo. Il blitz è scattato intorno alla mezzanotte. Il gestore è stato denunciato perché sprovvisto del permesso di soggiorno, mentre due clienti sono stati multati perché non in possesso del green pass. Già in passato il locale era finito al centro delle attenzioni della questura per uso e consumo di stupefacenti da parte dei frequentatori. Anche la droga sequestrata nel corso dell'ultimo controllo, era a disposizione della clientela. Nel 2017, il bar karaoke – all'epoca con una gestione diversa dall'attuale – era stato chiuso per tre giorni in seguito al ritrovamento di ketamina ed ecstasy liberamente consumate dai clienti.



