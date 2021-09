06.09.2021 h 19:50 commenti

Drammatico scontro sulla "bretella" di Poggio: tre feriti nella carambola tra due auto e una moto

Sul posto il 118 ha inviato varie ambulanze e sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il traffico è bloccato con lunghe code in entrambe le direzioni



Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 6 settembre, in via Fallaci, la strada che fa da bretella tra via Roma e Sant'Angelo a Lecore e aggira l'abitato di Poggio a Caiano. Sono coinvolti due auto e una moto. I feriti sono tre, per fortuna nessuno in gravi condizioni. Si tratta di una donna di 40 anni e due uomini di 36 e 58 anni. I primi due soccorsi in codice giallo, l'ultimo in verde. Sul posto sono intervenuti varie ambulanze del 118, i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco di Prato, chiamati per aiutare le operazioni di soccorso dei feriti.

Lunghe code si stanno formando sia in via Roma che lungo la regionale 66. A causa dei lavori sul ponte al Mulino infatti, la viabilità poggese è rivoluzionata e per chi viene da Firenze non è possibile entrare a Poggio dal ponte all'Asse lungo la regionale 66, ma è invece necessario percorrere la bretella e arrivare al ponte al Mulino che ha libero un solo senso di marcia, quello in entrata. E' consigliabile quindi, seguire percorsi alternativi per chi è diretto in questa zona.