Dramma in via Marx: muore in casa, la compagna non trova la forza per dare l'allarme

Sono stati l'ex marito della donna e i vicini di casa ad allertare i carabinieri. Sul posto le ambulanze di Misericordia e Pubblica assistenza e una squadra dei vigili del fuoco con l'autoscala. La morte, causata forse da un malore, risalirebbe a diversi giorni fa

Lui deceduto da diversi giorni, lei in stato confusionale, incapace di qualsiasi reazione e con un fisico fortemente disidratato. Questo si sono trovati davanti i vigili del fuoco, i soccorritori inviati dal 118 e i carabinieri che intorno alle 11.15 di oggi, martedì 23 agosto, sono intervenuti in un appartamento in via Marx. 64 anni l'uomo, che sarebbe morto per cause naturali, 63 la sua convivente che, con un'ambulanza della Misericordia, è stata immediatamente trasferita all'ospedale Santo Stefano. Ad allertare i carabinieri sono state due diverse segnalazioni: quella dell'ex marito della donna, preoccupato perché da qualche giorno non riusciva a contattarla al telefono, e quella di alcuni condomini che si sono allarmati per il cattivo odore che si stava propagando sui pianerottoli. Sono stati i vigili del fuoco, arrivati con l'autoscala, ad aprire la porta dell'abitazione dopo essere passati dal balcone. La donna, evidentemente, dopo la morte del compagno non ha trovato la forza per chiedere aiuto né per rispondere al telefono. Sul posto anche la Pubblica assistenza: il medico, dopo aver constatato il decesso, ha stilato una relazione che sarà consegnata alla procura. Il magistrato di turno potrà, anche in base all'esito del sopralluogo dei carabinieri, ordinare accertamenti e verifiche anche se non sembrano plausibili ricostruzioni o ipotesi diversi da quella emersa fin dai primi minuti dopo l'arrivo dei soccorritori.



