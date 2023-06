19.06.2023 h 12:30 commenti

Dramma della solitudine, trovata morta in casa dopo quindici giorni

La donna aveva 70 anni e viveva da sola, dopo la morte della figlia e del marito, in via Filzi. I vicini, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento, hanno chiamato la polizia municipale che ha fatto la tragica scoperta

Dramma della solitudine in via Filzi. Venerdì 16 giugno una donna italiana di settant'anni è stata trovata morta nella sua abitazione, invasa da sporcizia e scarafaggi. A chiamare la Municipale, insospettiti dal cattivo odore, sono stati i vicini di casa.

Gli agenti hanno sfondato la porta e hanno trovato il cadavere delal donna in un avanzato stato di decomposizione. La morte, secondo il medico legale, è avvenuta per cause naturali e risalirebbe ai primi del mese. E' stato subito avvisato il magistrato di turno. La settantenne viveva da sola nell'appartamento da quando era rimasta vedova ed era morta anche la figlia che abitava con lei.