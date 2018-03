20.03.2018 h 12:17 commenti

Dramma a Montepiano, donna trovata morta nel fiume Setta

Inutili i soccorsi inviati dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e i carabinieri di Vernio

Momenti drammatici questa mattina, 20 marzo, a Montepiano. Una donna di 73 anni è finita nel torrente Setta per cause ancora da accertare ed è morta. Sul posto personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e i carabinieri di Vernio. Il corpo della signora è stato ritrovato all'altezza del via del Casone. L'allarme è scattato attorno alle ore 11.

Il sostituto procuratore Francesco Sottosanti ha disposto l'autopsia. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. In passato la donna aveva già tentato di togliersi la vita bevendo varichina.