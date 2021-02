18.02.2021 h 15:04 commenti

Draghi punta sull’istruzione tecnica superiore, il plauso dei presidi degli istituti pratesi

Il Pin sta già lavorando a un documento di linee guida per la formazione di figure altamente specializzate. Buzzi, Marconi e Datini chiedono di lavorare di più sull’orientamento dei ragazzi che escono dalla terza media

Il potenziamento e i finanziamenti per l’istruzione tecnica superiore annunciati dal presidente del Consiglio Mario Draghi piacciono ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici e professionali, ma anche al Pin dove si sta già lavorando a un documento di linee guida per la formazione di figure altamente specializzate richieste dal territorio. “Lavoreremo- spiega la presidentessa Daniela Toccafondi - essenzialmente su due linee: da una parte sulla digitalizzazione, dall’altra sull’economia circolare e la sostenibilità. Intanto tramite il Mita è partito il primo corso Ifts (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) dedicato al tessile. Stiamo quindi formando figure specializzate richieste dal mercato, l’altra è quella sulla cyber security professionisti sempre più richiesti contro il fenomeno degli attacchi informatici.”

Ma per potenziare l’alta formazione post diploma, secondo il modello tedesco portato ad esempio da Draghi, bisogna lavorare anche sulla formazione e l’orientamento dei ragazzi: più della metà scelgono il liceo e quindi l’università, gli altri entrano nel mondo del lavoro.

“I nostri allievi che scelgono di continuare gli studi dopo il diploma – spiega Alessandro Marinelli preside del Buzzi – optano per il corso di ingegneria o di chimica, anche perché l’offerta di un percorso parallelo non è competitiva. Servirebbe un iter simile a quello previsto nel 1999 con cui si è creata l’alta formazione artistica e musicale, dando così una formazione molto specifica post diploma. Lo stesso si potrebbe fare per le competenze tecniche ”.

Per Daniele Santagati dirigente del Datini, invece, la riforma deve partire dal basso ad esempio accorciando il percorso di studi da 5 a 4 anni, riducendo negli istituti tecnici le ore dedicate alle materie di cultura generale per aumentare quelle dedicate ai laboratori per aumentare le esperienze sul campo.

Dal Marconi arriva la proposta di una maggiore sensibilizzazione da parte del Miur verso percorsi tecnici e professionali. “Spesso i ragazzi scelgono i licei - spiega Paolo Cipriani - ma poi fanno il cambio verso altre scuole, l’orientamento dovrebbe essere fatto anche sulla capacità manuale, sulla predisposizione di ciascuno. Mancano figure di questo genere tanto che le aziende se le contendono. Ma sarebbero ancora più qualificate se si potenziassero i corsi regionali Itfs e quelli Its (Istituti Tecnici Superiori) . In questo senso il Marconi è pronto a candidarsi come capofila nella loro gestione”.



