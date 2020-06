14.06.2020 h 11:50 commenti

Doveva scontare più di tre anni di carcere, latitante arrestato al Macrolotto Due

L'uomo aveva cumulato una serie di condanne ma si era reso irreperibile. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile a rintracciarlo e arrestarlo. I reati risalgono agli anni dal 2013 al 2016

Doveva scontare più di tre anni di carcere, per reati commessi tra il 2013 e il 2016 a Prato. Ma finora era riuscito ad evitare di finire nelle maglie della giustizia. Ieri, 14 giugno, però, i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare l'uomo, un pluripregiudicato cinese di 57 anni, e lo hanno arrestato.

Il 57enne era stato più volte condannato per reati di falsità materiale documentale commessa da privato nonché false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità o qualità personali proprie o altrui. Per questo nei confronti del latitante era stato emesso un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per una pena detentiva complessiva di 3 anni e 3 mesi di reclusione.

Gli uomini della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare il cinquantasettenne, nel frattempo trasferitosi a Mantova e regolarmente soggiornante , durante il soggiorno a Prato, nel Macrolotto Due. Ai polsi dell'uomo sono quindi scattate le manette ed è stato trasferito in carcere dove sconterà la pena.