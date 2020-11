10.11.2020 h 14:49 commenti

Deve stare in isolamento domiciliare ma viene trovato a spasso in piazza Mercatale

Un giovane di 23 anni è stato denunciato dalla polizia. Quando gli agenti hanno scoperto la violazione della quarantena, hanno fatto intervenire il 118 per trasportare in ospedale l'uomo

Doveva restare in isolamento domiciliare nel centro di accoglienza di Pistoia dove è ospitato ma ieri mattina, 9 novembre, era tranquillamente a giro in piazza Mercatale. Si tratta di un giovane ghanese di 23 anni, regolare in Italia. A trovarlo sono stati i poliziotti di una Volante che, appena verificato il mancato rispetto della quarantena, hanno fatto intervenire un equipaggio del 118 che, con tutte le accortezze del caso, hanno trasferito il giovane in ospedale. Naturalmente il 23enne è stato denunciato per la violazione dell'isolamento domiciliare.

Edizioni locali collegate: Prato

