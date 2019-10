30.09.2019 h 14:31 commenti

Dosi di eroina e soldi, trentunenne finisce in manette per la seconda volta in tre mesi

L'uomo è stato fermato dalla polizia nei pressi di piazza Ciardi. A giugno era stato arrestato dai carabinieri a Montemurlo. Sequestrati eroina e 270 euro

Quarantacinque dosi di eroina e 270 euro: è quanto la polizia ha sequestrato ad un nigeriano di 31 anni fermato nella mattina di sabato 28 settembre in via Cerutti, nei pressi di piazza Ciardi, dagli agenti del Reparto prevenzione crimine di Firenze. L'uomo, quando si è accorto della presenza della polizia, ha cercato di allungare il passo per evitare di essere fermato e questo ha insospettito gli agenti che quindi lo hanno fermato. Perquisito, è stato trovato in possesso di droga e soldi. L'uomo era stato già fermato lo scorso giugno a Montemurlo dai carabinieri e arrestato per lo stesso motivo.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus