05.07.2021 h 11:11 commenti

Doppio maxischermo a Officina Jungle per seguire la semifinale Italia-Spagna

Gli organizzatori hanno deciso di replicare la formula già utilizzata per la partita degli azzurri con il Belgio. Nel programma settimanale: giovedì il concerto di Selton e il giorno dopo lo spettacolo di Cecco e Cipo



Inizia con un giorno d'anticipo la settimana di Officina Jungle e il motivo è più che valido: la qualificazione dell'Italia alle semifinali degli Europei ha spinto gli organizzatori ad inserire per domani sera, martedì 6 luglio, la proiezione del match di Wembley, sui due maxischermo allestiti nella zona palco navata centrale e nella zona palco cocktail bar. Per tutti gli appassionati sarà dunque possibile assistere alla partita degli azzurri con la Spagna in compagnia.

Il programma degli eventi prosegue poi mercoledì 7 con Officina Ridens Open Air presenta: “Le Sommelier - Freakclown" (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite), a seguire: Enzo Lombardi in 'Storytelling' (ingresso libero su prenotazione 331 4417741). Giovedì 8, invece, il concerto con Selton (biglietti su Ticketone) e il giorno successivo, venerdì 9 lo spettacolo di Cecco e Cipo (anche in questo caso biglietti su Ticketone), a seguire: Le Case (ingresso libero su prenotazione 331 4417741). Sabato 10 tocca a il "Muro del canto" (biglietti su Ticketone) con subito dopo Mr Bana Band (ingresso libero su prenotazione 331 4417741). Infine domenica 11: aperitivo rotation by Timmi & Gigi (ingresso libero su prenotazione 331 4417741).