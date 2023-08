04.08.2023 h 15:04 commenti

Doppio investimento sulle strisce pedonali. Anziana soccorsa in codice rosso

E' successo ieri sera in via Montalese, la donna ha riportato la frattura di entrambi i femori ed è stata trasportata all'ospedale di Careggi. Ferite meno gravi per il 47enne con cui attraversava la strada

Un'anziana di 83 anni ricoverata in codice rosso a Careggi e un uomo di 46 portato al Santo Stefano in codice giallo. E' il pesante bilancio di un doppio investimento avvenuto ieri sera 3 agosto in via Montalese mentre i due pedoni stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi di legge. L'incidente è successo intorno alle 20 all'altezza dell'intersezione con via Tevere. Ad investire l'anziana e il 46enne è stata un'Audi che stava procedendo in direzione centro. Dai primi accertamenti sembra che la vettura abbia prima colpito l'uomo e poi la donna. E' stata quest'ultima, però, a subire le conseguenze peggiori, riportando la frattura di entrambi i femori. I soccorritori del 118 hanno così preferito portarla direttamente all'ospedale fiorentino di Careggi.

