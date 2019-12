31.12.2019 h 12:40 commenti

Doppio intervento della polizia per ubriachi molesti che davano fastidio a passanti e commercianti

Il primo episodio di mattina in via Donizetti, l'altro nel tardo pomeriggio in via Pistoiese. Entrambi sono stati sanzionati per il loro stato di ubriachezza molesta

Doppio intervento, nella giornata di ieri 30 dicembre, dei poliziotti delle Volanti per due persone in stato di ebbrezza che stavano arrecando fastidio. Il primo episodio è delle 8.30 del mattino quando, nonostante l'ora, un 43enne di nazionalità marocchina era già ubriaco e stava infastidendo passanti e commercianti di via Donizetti. Gli agenti hanno preso l'uomo, irregolare in Italia, e lo hanno portato in Questura dove è stato sanzionato per ubriachezza molesta per essere poi affidato ai colleghi dell'Ufficio Stranieri. Alle 19.30, invece, nuovo intervento delle Volanti, stavolta in un negozio di via Pistoiese dove era stata segnalata la presenza di un avventore molesto. Anche in questo caso si trattava di un ubriaco che stava arrecando fastidio. I poliziotti lo hanno identificato come un 55enne, anche lui di nazionalità marocchina, irregolare in Italia e pregiudicato. Per lui stessa trafila del connazionale con trasferimento in Questura, sanzione e poi tappa all'Ufficio Stranieri.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus