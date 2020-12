19.12.2020 h 14:22 commenti

Doppio furto nella notte, presi di mira il tempio buddista e un pub

I ladri in piazza del Mercato Nuovo hanno rubato pochi spiccioli dalla macchinetta del caffè e tre mandarini, mentre al Hop’n Drop 200 euro di fondo cassa e una trentina di bottiglie. Il titolare: "Non riapro, mi dispiace per i dipendenti". In primavera aveva subito un altro furto

Doppio furto con scasso la scorsa notte fra piazza del Mercato Nuovo e via Terracini, a distanza di poche ore i ladri sono entrati nel tempio buddista, rubano pochi spiccioli e tre mandarini e nel pub Hop’n Drop. Qui il furto è stato più consistente, i due ladri incappucciati e ripresi dalle telecamere interne ed esterne del locale, dopo aver rotto con una sbarra di ferro il vetro della porta di sicurezza sul retro, hanno saccheggiato il bar rubando una trentina di bottiglie e 200 euro di fondo cassa. “Dovevamo riaprire domani – spiega il titolare Massimo Cosmo – ma in queste condizioni non lo faremo, mi dispiace per i dipendenti ma non ha senso. Siamo chiusi da settimane, questo è sciacallaggio”. A primavera, in pieno lockdown era avvenuto un altro furto, esattamente con le stesse modalità. Sul posto verso le 5,30 del mattino sono intervenuti i carabinieri.Nella notte, invece. i ladri sono entrati anche al tempio buddista“Dobbiamo ancora quantificare i danni,- si legge sulla pagina Facebook del segretario del tempio Davide Finizio- Avete impiegato due ore circa per rubare gli spiccioli della macchina del caffè e tre mandarini, lasciando tracce ovunque e il vostro viso ripreso dalle telecamere di sorveglianza interna. Provo una grande compassione per i disperati che hanno compiuto questo gesto ignobile in un luogo di culto aperto a tutti e pronto a dare una mano e una voce di speranza a tutti” Sul posto è intervenuta una volante della polizia.