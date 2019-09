23.09.2019 h 14:14 commenti

Doppio fulmine si abbatte sul campanile: ko l'impianto elettrico, Duomo chiuso

I vigili del fuoco hanno accertato l'assenza di danni strutturali. Tecnici a lavoro per riattivare l'illuminazione almeno per la messa delle 18

Due fulmini, uno dietro l'altro, sono caduti sul campanile del Duomo di Prato mandando in tilt tutta l'impiantistica. E' successo questa mattina, 23 settembre, attorno alle 9.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco per verificare la presenza di danni strutturali ed effettuare un controllo sulla staticità sia del campanile che della cattedrale. L'esito fortunatamente è negativo e anche gli affreschi del Lippi sono salvi.

Non si può dire altrettanto per illuminazione tanto che la Curia ha preferito chiudere il museo diocesano, il campanile e il Duomo rimasti al buio e quindi senza le necessarie condizioni di sicurezza per visitatori e fedeli.

Danni pesanti anche al motore delle campane che di conseguenza sono fuori uso. Si registrano problemi anche all'impianto audio, ai microfoni e all'organo della cattedrale.