Doppio blitz della polizia, sgomberati Santa Cristina e il palazzo di via del Purgatorio

Tredici persone identificate e allontanate dalle pattuglie della questura di Prato intervenute con i colleghi del Reparto prevenzione crimine di Firenze. Gli immobili, abbandonati da anni, diventati rifugio di sbandati e senzatetto

Immobili abbandonati trasformati in ripari di fortuna da sbandati e senzatetto. Due quelli sgomberati nella mattina di oggi, mercoledì 9 giugno, dalla polizia: si tratta dell'ex albergo Santa Cristina che dalla collina di via del Poggio Secco domina via Firenze, e del palazzo rimasto incompiuto tra via del Purgatorio e via di Gello. Gli agenti hanno identificato in tutto tredici stranieri tra nigeriani e marocchini, in larga parte sprovvisti di permesso di soggiorno.

Il primo blitz è stato portato a termine a Santa Cristina dove sono intervenuti anche tre equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Firenze: identificate dodici persone, ognuna delle quali aveva ricavato un proprio posto letto attrezzandolo con materiale di fortuna. Otto gli stranieri portati in questura perché clandestini. Attualmente il complesso di Santa Cristina è interessato da lavori che la proprietà ha avviato per la messa in sicurezza e la riqualificazione, un intervento che però non ha scoraggiato la presenza degli stranieri. Presenza sinonimo di allarme sociale tra i residenti della zona che stamani hanno accolto con favore l'arrivo della polizia. Ad invocare l'intervento delle forze dell'ordine era stato, nei mesi scorsi, anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Claudio Belgiorno che, dopo aver appreso la notizia, ha espresso soddisfazione: "Abbiamo portato l'occupazione abusiva dell'immobile all'attenzione e finalmente è arrivata una risposta".

Un solo straniero, invece, trovato nel palazzo nella zona di San Giusto: si tratta di un marocchino, anche lui irregolare in Italia e per questo accompagnato in questura. La costruzione dell'edificio è cominciata otto anni fa e non è stata mai completata dalla cooperativa che ne era proprietaria.



