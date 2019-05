25.05.2019 h 11:14 commenti

Doppio arresto dei carabinieri tra Prato e Montemurlo: in carcere un evaso e un ricercato

I militari hanno rintracciato un 30enne che non aveva rispettato gli obblighi degli arresti domiciliari e un persona colpita da un ordine di esecuzione relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale

Due arresti sono stati effettuati nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, dai carabinieri di Prato che hanno portato in carcere un cittadino marocchino e uno italiano.

Il primo è stato arrestato dai militari della Stazione di Prato che, nel corso di servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato il 30enne marocchino che, sebbene agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacenti, non rispettava gli obblighi previsti. Per questo motivo è stata aggravata la misura cautelare con la custodia in carcere.

I militari della Tenenza di Montemurlo, invece, hanno rintracciato e arrestato il cittadino italiano nei confronti del quale pendeva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi i ricercati sono stati portati nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

