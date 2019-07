28.07.2019 h 13:49 commenti

Doppio arresto dei carabinieri: in manette un pusher e un pluripregiudicato

Il primo è stato sorpreso con 35 grammi di shaboo nascosti sotto il sedile dell'auto, il secondo nonostante gli obblighi di firma e dimora continuava a delinquere e il Tribunale ha ordinato la detenzione in carcere

Doppio arresto dei carabinieri di Prato che ieri mattina, 27 luglio, hanno bloccato uno spacciatore cinese e un maghrebino colpito da ordine di carcerazione.

Il pusher è stato arrestato dai militari del Radiomobile in via Cristoforo Colombo di Prato. Si tratta di un cinese di 27 anni trovato in possesso di 35 grammi di droga sintetica del tipo shaboo.

Ad insospettire i militari è stato il comportamento di immotivata agitazione assunto dal giovane alla vista della pattuglia. Da lì la decisione di perquisire l'auto del cinese dove sono state trovate circa 500 bustine normalmente utilizzate dagli spacciatori per il confezionamento in dosi dello shaboo. E' quindi seguita una più accurata perquisizione del veicolo che ha fatto scoprire lo stupefacente nascosto sotto i sedili.

La droga, tristemente nota per gli allarmanti effetti sulla salute che provoca anche a medio e breve termine, se fosse stata immessa sul mercato avrebbe fruttato al pusher circa 3.500 euro.

Sempre i carabinieri del Radiomobile hanno bloccato e arrestato in via Carlo Marx un pluripregiudicato marocchino di quarant’anni colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Sezione Penale del Tribunale di Prato. L’uomo, noto alle forze di polizia con precedenti per furto, rapina e reati concernenti gli stupefacenti, benché sottoposto sia all’obbligo di dimora nel comune di Prato che alla quotidiana presentazione alla firma presso la polizia giudiziaria, aveva continuato a delinquere incurante delle prescrizioni cautelari cui era sottoposto.

Per tali motivi, sulla scorta di un’ennesima annotazione per furto contestata dalla Questura, il magistrato ne ha disposto la detenzione nel carcere de La Dogaia.



