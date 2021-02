14.02.2021 h 18:01 commenti

Doppio arresto dei carabinieri: in manette spacciatore e ricercato per furto

I militari hanno bloccato il pusher mentre cedeva cocaina ad un operaio. A casa trovati quasi dieci grammi di sostanza stupefacente. Un'altra pattuglia ha invece rintracciato un uomo condannato a due anni e 5 mesi per reati commessi in Piemonte

Uno spacciatore e un ricercato per furto sono stati arrestati dai carabinieri nella giornata di sabato 13 febbraio. Il primo a finire in manette, nella tarda mattinata, è stato un 35enne di nazionalità marocchina, bloccato da una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo mentre stava spacciando in via Isola di Lero a Prato. I militari hanno bloccato il pusher che aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un operaio 32enne pratese. La perquisizione della casa dello straniero ha fatto trovare quasi 10 grammi di cocaina e 745 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 35enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari.

In serata, invece, una pattuglia del Radiomobile ha rintracciato in via Valentini un 36enne di nazionalità albanese, sul cui conto pendeva un ordine di carcerazione dovendo scontare una condanna a due anni, 5 mesi e 19 giorni per furti commessi in Piemonte nel 2014. L'uomo è stato quindi portato nel carcere della Dogaia.