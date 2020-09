19.09.2020 h 12:46 commenti

Doppio arresto dei carabinieri: in manette sono finiti due spacciatori

Nei confronti del primo eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere. Il secondo è stato invece sorpreso mentre cedeva eroina ad un tossicodipendente

Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo. Si tratta di due nigeriani, entrambi pregiudicati. Il primo è un 27enne senza fissa dimora colpito da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Pistoia dopo la segnalazione degli investigatori pratesi, il secondo è un 22enne, anch’egli senza fissa dimora, che ieri 18 settembre i militari hanno bloccato in flagranza del reato di spaccio dopo che aveva ceduto un grammo e mezzo di eroina ad un assuntore 38 enne italiano.

Per entrambi si sono aperte le porte del carcere, mentre per l’assuntore italiano è scattata la violazione amministrativa prevista dalla normativa vigente con conseguente segnalazione alla Prefettura.



Edizioni locali collegate: Prato

