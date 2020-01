29.01.2020 h 12:14 commenti

Doppio arresto dei carabinieri che bloccano due pusher a Mezzana e San Giusto

Il primo, nonostante sia sottoposto all'obbligo di firma, è stato trovato con 10 dosi di hashish. Il secondo ha cercato di ingoiare tre ovuli di cocaina quando è stato bloccato

Nella serata di ieri, 28 gennaio, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due pusher. Nel primo caso i militari della Stazione di Prato, in via Sant’Andrea a Tontoli, hanno controllato e perquisito un ragazzo attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane, italiano, è stato trovato in possesso di 10 dosi di hashish e di un coltello a serramanico. Stamani è comparso davanti al giudice Malerba, assistito dall'avvocato Mencarelli. Il giudice non ha convalidato l'arresto ritenendo la quantità di sostanza stupefacente compatibile con l'uso personale.I carabinieri della Stazione di Iolo, invece, dopo diverse segnalazioni da parte di residenti, hanno intensificato i controlli nella zona di San Giusto e ieri, durante un’attività di appostamento, hanno assistito alla cessione di stupefacente da parte di un marocchino, a bordo della propria auto, ad una ragazza. I militari sono riusciti a bloccare il marocchino che ha cercato, invano, di ingoiare altre tre dosi di cocaina.