Doppio appuntamento tra musica e solidarietà al teatro Cicognini

L'associazione Over 50 a fianco dell'Associazione Toscana Tumori. Domani e la prossima settimana gli spettacoli "Scorribande e scherzi musicali" e "Sanremo pratese"

L'associazione Over 50 di Vaiano sale sul palcoscenico del teatro Cicognini di Prato (piazza del Collegio, 13) e promuove due serate di musica e solidarietà per raccogliere fondi a favore dell'Associazione Toscana Tumori.

Due gli appuntamenti da mettere in agenda, domani sabato 15 e sabato 22 febbraio alle 21.15.

La prima serata, quella di domani, è con "Scorribande e scherzi musicali", uno spettacolo ideato dal Bardi ensemble, formato da sei voci dirette da Elisabetta Ciani, accompagnate dalla pianista Chiara Cirri e da due musicisti dell'associazione EtruriaMusica, il violinista Simone Calcinai e al violoncello Riviera Lazeri. Un concerto coinvolgente che spazierà dalle musiche del Rinascimento fino ai giorni nostri.

Sabato 22 febbraio, invece, in prima linea ci saranno gli Over 50 con "Sanremo pratese" . Uno spettacolo ironico e divertente che rivisiterà in chiave pratese i più famosi cantanti della musica leggera italiana .Non mancheranno presentatore, vallette e ospiti d'onore, il tutto coordinato dall attore e regista Paolo Ravalli . L'associazione Over 50 nasce a Vaiano 2010 da un gruppo di amici ed ha come scopo la raccolta di fondi per acuse benefiche

Per partecipare alle due serate è necessaria la prenotazione tel. 3357766741, Andrea Neri presidente Over50.