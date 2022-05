18.05.2022 h 12:15 commenti

Doppia sfida davanti ai giudici tra i genitori di Luana D'Orazio e il padre naturale di suo figlio

Le cause sono state discusse a Firenze e a Pistoia. Il giovane non intende rinunciare alla patria potestà sul minore, come invece chiesto dalla famiglia della madre

Il figlio di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni inghiottita e uccisa il 3 maggio dello scorso anno dall'orditoio al quale stava lavorando nell'orditura Luana a Oste, è al centro di due distinti procedimenti giudiziari: uno davanti al tribunale dei minori di Firenze dopo che i nonni materni, con i quali il bimbo ha sempre vissuto, hanno chiesto la revoca della capacità genitoriale del padre, l'altro davanti al tribunale di Pistoia per discutere il ruolo di curatore speciale provvisorio affidato al nonno materno. Una battaglia di carte bollate e di rivendicazioni che è scoppiata poche settimane dopo la tragedia e che è emersa in tutta la sua dimensione ad aprile, nel corso dell'udienza preliminare, poi rinviata dal giudice del tribunale di Prato, per decidere il destino dei tre imputati – la titolare dell'orditura, il marito e il tecnico manutentore del macchinario - accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche.Il tribunale dei minori, chiamato a decidere sulla revoca della capacità genitoriale, ha rinviato tutto al 15 giugno. L'udienza dei giorni scorsi è servita ad ascoltare le ragioni del padre del bambino, assistito dall'avvocato Domenico Sirianni, che collegato da Crotone, città nella quale vive, ha ribadito di volersi occupare del figlio, di non avere ostacoli per la ricomposizione (con l'aiuto degli assistenti sociali) di un rapporto che si sarebbe sfilacciato negli ultimi tempi. “Ci interessa tutelare i diritti del minore – il commento dell'avvocato – il mio cliente ha attualmente un impedimento soggettivo ma ciò non è un motivo ostativo rispetto alla capacità genitoriale che è stata messa in discussione. Il padre del piccolo, grazie ad una apposita autorizzazione, ha potuto parlare con il giudice e mostrare la sua piena consapevolezza di genitore e delle responsabilità che ciò comporta. Se il rapporto non è stato coltivato negli ultimi tempi, la colpa non sta da questa parte”. Entro il 15 giugno le parti – sia la famiglia di Luana D'Orazio, che si è affidata all'avvocato Daniela Fontaneto, che il padre del bambino – potranno integrare la documentazione già presentata, poi il tribunale deciderà.Un rinvio è stato deciso anche dal giudice tutelare del tribunale di Pistoia chiamato a rivalutare la nomina del nonno materno come curatore speciale. “Il bambino ha un padre che oggi, come ieri del resto, era tale a tutti gli effetti – continua l'avvocato Sirianni – abbiamo fatto tutte le nostre considerazioni che affideremo al giudice il prossimo 7 luglio”.La decisione del giudice tutelare e soprattutto quella del tribunale dei minori arriveranno prima dell'udienza preliminare davanti al tribunale di Prato dove si dovrà decidere anche sulla costituzione di parte civile. Al momento, sono due quelle depositate a nome del figlio della vittima: una del nonno materno, l'altra del padre. Solo una potrà essere accolta e il giudice delle udienze preliminare stabilirà quale anche tenendo conto dei provvedimenti che saranno assunti dai colleghi di Pistoia e soprattutto di Firenze.L'udienza preliminare è stata fissata per a settembre. Lo slittamento è stato concesso per l'impedimento di uno degli avvocati della difesa e potrà servire anche a raggiungere un accordo sul risarcimento da parte dell'assicurazione: l'offerta, accettata come acconto dai familiari, prevede complessivamente oltre un milione di euro per il figlio, i genitori e il fratello dell'operaia.